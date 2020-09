Referendum: Titolo “Il Giornale” fuorviante

Fratelli d’Italia è stata l’unica forza d’opposizione in Parlamento a votare quattro volte sì alla riforma per il taglio del numero dei parlamentari. Siamo stati anche l’unico partito a non chiedere il Referendum. La posizione del partito è sempre stata chiarissima. Per quanto concerne la consultazione referendaria del 20 e 21 settembre, il presidente Giorgia Meloni ha affermato che avendo chiesto il parere dei cittadini sulla bontà della riforma ora i partiti devono fare un passo indietro. Nessuna svolta. Come sempre Fratelli d’Italia è coerente nelle sue posizioni.

Per questo, la notizia la “svolta per il no”, riportata oggi dal quotidiano “Il Giornale”, appare una forzatura che rischia di mal rappresentare la linea di Fratelli d’Italia e del presidente Giorgia Meloni.

