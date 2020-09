Cina, Delmastro: Spionaggio ai danni dell’Italia? Governo convochi ambasciatore

Senza spiegazioni, immediata risoluzione memorandum Via della seta

“Lo spionaggio certificato della Cina ai danni dell’Italia assume, per proporzioni e vastità, tratti inquietanti. Il Governo convochi subito l’ambasciatore cinese pretendendo tempestive spiegazioni. In assenza di spiegazioni l’operazione è di una tale gravità da giustificare l’immediata risoluzione del memorandum della Via della Seta: non possono esistere rapporti privilegiati con chi fa operazioni di spionaggio e dossieraggio ai danni dell’Italia”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Esteri.