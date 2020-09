Omofobia, Meloni: Non prendiamo lezioni da ipocriti che combattono a parole la violenza contro minoranze solo quando conviene loro politicamente

«La solita cinica ipocrisia della sinistra. In Qatar (come in molti altri Stati islamici) l’omosessualità è considerata un reato punito con frustate e carcere. In alcuni casi con la pena di morte. Anche per questo, Fratelli d’Italia ha provato di recente in Parlamento ad opporsi all’accordo bilaterale di “cooperazione culturale e formativa” tra Italia e Qatar. Accordo che purtroppo è stato approvato con i voti favorevoli del M5S e del PD di Alessandro Zan e Monica Cirinnà, quelli che oggi parlano di violenza contro gli omosessuali e provano ad accusare me e Fratelli d’Italia di omofobia. Non prendiamo lezioni da ipocriti di questa risma che combattono a parole la violenza contro le minoranze solo quando conviene loro politicamente e tacciono quando l’argomento potrebbe creare qualche imbarazzo o compromettere relazioni a loro particolarmente vantaggiose».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.