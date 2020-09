Migranti, l’UE si sveglia, Rampelli: Rimpatri subito. Avevamo ragione

“La presidente della Commissione europea ha dichiarato che sulla questione migranti tutti gli stati Ue devono fare la loro parte e che servono i rimpatri. Esattamente quello che noi diciamo da anni. E proprio sul tema dei rimpatri ci piacerebbe sapere dal ministro dell’Interno quanti ne sono stati eseguiti nell’ultimo anno. Proprio la Lamorgese aveva detto che ‘l’unico modo per fermare gli sbarchi di immigrati clandestini sulle nostre coste era il blocco delle partenze dei barconi. Un bell’annuncio smentito giorno dopo giorno dai fatti: solo oggi in Sardegna sbarcati 45 migranti e altri 67 arrivati a Siracusa. Anche la Von der Leyen ci dà ragione, ora Lamorgese attivi i rimpatri per i clandestini presenti sul suolo italiano”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.