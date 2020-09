Regionali, Bignami: Su marchette Emiliano intervenga Magistratura

“Le assunzioni che Emiliano sta compiendo in Puglia sono vere e proprie marchette elettorali che impongono non solo una censura e una denuncia politica, ma una risposta in sede giudiziale a tutela di tutti i cittadini che non rientrano nel mercimonio elettorale che questo signore sta consumando con danari pubblici, in sfregio a leggi e norme. Un ulteriore esempio di cattiva amministrazione che dimostra come sia necessario che Emiliano vada mandato a casa”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.