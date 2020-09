«Siamo vicini ai cittadini di Ancona per il maxi incendio che ha colpito diversi capannoni di cantieristica navale nella zona del porto, infrastruttura strategica per le Marche e l’Italia intera. Fortunatamente non ci sono vittime e feriti. Un grazie di cuore ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine e a tutti coloro che da questa notte stanno lavorando senza sosta per riportare la situazione alla normalità».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.