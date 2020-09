Fazzolari: Solidarietà a Palmaroli e a Il Tempo per vigliacco attacco di Scanzi

“Andrea Scanzi, sempre più immerso nel ruolo di cheerleader del governo Conte-Casalino, lancia un editto contro Francesco Palmaroli, geniale autore delle “frasi di Osho”, colpevole di fare satira non gradita al regime, e contro lo storico quotidiano ‘Il Tempo’ reo di non essersi ancora inginocchiato al governo pentapiddino. Un vigliacco attacco contro le voci libere della Nazione lanciato da un cane da guardia del governo come avviene nei peggiori regimi autoritari. Solidarietà a Palmaroli, a ‘Il Tempo’, al suo direttore Bechis e al suo vicedirettore Storace”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari, responsabile nazionale del programma di FdI.