Ue, Fiocchi: in Meccanismo Unionale di Protezione Civile approvato emendamento FDI su prevenzione dissesto idrogeologico

Nell’Assemblea Plenaria di Bruxelles,il Parlamento Europeo ha approvato a larghissima maggioranza il Provvedimento del Meccanismo Unionale di Protezione Civile (657 voti favorevoli e 28 contrari). Approvato anche un emendamento di Fratelli d’Italia presentato dall’eurodeputato Pietro Fiocchi con il quale si inseriscono il dissesto idrogeologico e quindi anche le frane e le alluvioni tra gli eventi catastrofici da prevenire e per i quali potenziare gli investimenti. “Abbiamo dovuto vincere qualche resistenza nei parlamentari provenienti da Stati che ignorano il fenomeno del dissesto idrologico- commenta l’on.Fiocchi – ma alla fine abbiamo fatto comprendere che si tratta di un problema che coinvolge decine di milioni di cittadini. È una battaglia che Fratelli d’Italia si è intestata ormai da mesi – continua Fiocchi – e l’approvazione di questo emendamento costituisce una vittoria per l’Italia che è certamente una delle nazioni più colpite e martoriate da questo fenomeno. Ora potremo contare su più risorse europee per pianificare meglio puntando sulla prevenzione più che sull’emergenza, evitando la perdita di vite umane”.

