“Fratelli d’Italia è l’unica forza politica che cresce in ogni regione, senza eccezioni. Con Francesco Acquaroli conquistiamo la regione Marche, che per la prima volta ha i colori del centrodestra. Grazie a Giorgia Meloni in questi anni la destra è tornata ad essere centrale in questa Nazione”.

Lo ha detto in una dichiarazione ai Tg il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.