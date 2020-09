Regionali. Ciriani: FdI unico partito che cresce ogni elezione. Maggioranza lavora a pessima legge elettorale

“Fratelli d’Italia è l’unico partito che cresce ad ogni elezione e che può vantare un risultato positivo da Nord a Sud. Questo è un premio alla nostra coerenza e alla qualità degli amministratori che abbiamo messo in campo. In particolare il risultato delle Marche è entusiasmante, perché dopo cinquant’anni strappare una Regione al Centrosinistra è senza dubbio storico”. Così Luca Ciriani, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, ai microfoni di UnoMattina.

“Adesso la parola d’ordine dovrebbe essere ‘coerenza’. C’è stato un referendum per tagliare il numero dei parlamentari, sostenendo che serviva un Parlamento più lineare e meno costoso. Ecco, ora non si comprende perchè sia possibile andare al voto e rinnovare il Parlamento. Invece si lavora ad una pessima legge elettorale proporzionale, con cui i cittadini non sapranno come sarà utilizzato il loro voto. Noi stiamo commentando i risultati delle regionali, il giorno dopo sappiamo chi ha vinto e chi ha perso, chi governerà e chi sarà all’opposizione. Quale sarà la maggioranza. Non mi sembra strano, anzi è normale, che questo avvenga anche per le elezioni politiche nazionali. Invece si sta lavorando esattamente nella direzione opposta” conclude Luca Ciriani