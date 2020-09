Francia, Cirielli: Lamorgese alzi livello di guardia. Subito blocco frontiere e rimpatri

“Dopo l’attentato perpetrato oggi davanti all’ex redazione di Charlie Hebdo a Parigi, che vede nuovamente la vicina Francia nel mirino del terrorismo, è quanto mai opportuno alzare subito il livello di guardia anche in Italia. Totale solidarietà ai feriti e alla Francia”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera dei Deputati e membro della commissione Affari esteri Edmondo Cirielli (FdI): “Al di là della matrice dell’attentato, su cui indaga l’Antiterrorismo, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese deve immediatamente rafforzare i controlli nelle città italiane per vigilare maggiormente, in un’ottica di prevenzione e sicurezza, sul fenomeno dell’immigrazione e sui processi di radicalizzazione. E, contemporaneamente, prevedere l’espulsione ad horas di eventuali casi sospetti. Sarebbe fondamentale, inoltre, che il Governo Pd-M5S decidesse per una volta di ascoltare la proposta di Fratelli d’Italia sul blocco navale e delle frontiere concentrandosi, in particolare, sul controllo dell’immigrazione illegale islamica, rimpatriando gli stranieri provenienti da tutti quei Paesi dove non c’è alcuna guerra. Infine, sarebbe opportuno provvedere all’elaborazione di una lista di Paesi sicuri, così come hanno già fatto in altre Nazioni europee” conclude

