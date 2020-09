“Fratelli d’italia ha offerto collaborazione senza chiedere nulla in cambio nell’interesse della Nazione, ma questo Governo privo di consenso popolare si tiene insieme solo per la necessità di tenersi le poltrone, e non per affrontare davvero le emergenze. Dalla scuola al lavoro, dal sostegno alle imprese alla lotta alla burocrazia, solo una serie di fallimenti annunciati. Il voto resta l’unica strada”. Lo ha detto al Tg1 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

