ECR, Rampelli: Meloni presidente, giornata memorabile

“Questa è davvero una giornata memorabile resa possibile perché la destra italiana ha fatto scelte importanti e decisive per il suo futuro e per quello dell’Italia: investire su una leadership di rottura, scelta che ha fruttato in tempi più rapidi di qualunque più rosea previsione grazie al fattore G, come Giorgia, persona con abilità, intelligenza e caratteristiche tali da tenere insieme consenso interno e affidabilità internazionale. Importante è stata la scelta effettuata anni fa di non cedere all’opzione lepenista, che qualche tempo fa sembrava travolgente e far aderire FDI al gruppo dei conservatori, smarcandosi da ogni reminiscenza nostalgica.

Aver dato segnali chiari di lealtà all’alleanza atlantica pur mantenendo orgoglio e dignità nazionale. La Russia deve restare una possibile area di ampliamento dei confini dell’Europa, ma le relazioni che si intraprendono vanno mediate con i nostri partner. Il nostro ancoraggio con quella che definiamo ‘civiltà occidentale’ passa anche per questa consapevolezza: continuare a presidiare lo spazio centrale dello scacchiere politico italiano mantenendo un profilo sociale e identitario”.

E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia commentando l’elezione di Giorgia Meloni a presidente del Partito dei Conservatori e Riformisti Europei.