Sovrana Bellezza – Ricominciamo!

Ritorna Sovrana Bellezza dopo le vacanze estive. Il clima di questi giorni ci dice che l’autunno è arrivato con il suo carico di progetti e di programmi per la nuova stagione.

In questi mesi sono stati tanti gli incontri con personaggi interessanti: artisti, artigiani e imprenditori con storie professionali appassionanti. Ho parlato con loro, ho ascoltato con curiosità il racconto di come sono diventati così bravi nella loro arte e vi dirò ciò che hanno realizzato nei prossimi articoli.

Spesso mi hanno chiesto come scelgo le persone di cui parlare nella rubrica, la risposta è che si tratta di persone che hanno un modo speciale di vedere le cose, un alfabeto personale attraverso il quale decifrano la realtà circostante. Per riconoscerli basta osservare lo sguardo nuovo che hanno sul mondo, il coraggio di uscire dal binario prestabilito, dal percorso già battuto.

Una caratteristica accomuna queste eccellenze: un inizio in sordina, a volte difficile e ostacolato dalle convenzioni e una lunga gavetta. Nessuno diventa così bravo senza una formazione paziente, unica strada che porta alla competenza, imprescindibile per accedere all’eccellenza.

Nascono così gli articoli di Sovrana Bellezza, a volte da incontri pianificati con personaggi noti ma più spesso in occasione di incontri casuali, di conversazioni spontanee.

Nei prossimi articoli vi racconterò storie nuove di artisti estrosi e imprenditori coraggiosi, gente che “non molla” nonostante lo scenario di incertezza creato dall’epidemia che ci affligge da mesi.

Ho imparato tantissimo da questi personaggi e soprattutto che la tenacia è importante tanto quanto la capacità di eccellere, che per emergere è necessario perseverare, soprattutto in circostanze avverse e tempi bui.

Continuiamo quindi a parlare di chi nel nostro Paese ci rende orgogliosi nel mondo.

Ora più che mai c’è bisogno di Sovrana Bellezza.

