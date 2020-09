UE, Donzelli: Meloni leader riconosciuta

“Congratulazioni a Giorgia Meloni, la sua elezione a leader di Ecr, il partito dei conservatori europei, ci riempie di orgoglio. E’ una bellissima notizia e un grande riconoscimento per lei e il suo lavoro per far crescere la destra, una destra europea dei popoli e delle nazioni. La scelta suggella una volta di più lo spessore di Giorgia Meloni, che è sempre più leader riconosciuta in Europa, un fatto di cui tutta Italia dovrebbe andare orgogliosa”.

Lo afferma il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.