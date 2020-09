Ue. Fazzolari: Elezione Meloni rafforza l’Italia in Europa

“L’elezione di Giorgia Meloni a presidente di Ecr party, lo storico partito dei conservatori europei, rappresenta un successo di portata storica per la Destra italiana che mai prima d’ora aveva ottenuto un riconoscimento internazionale così prestigioso. Un successo che rafforza l’Italia intera in Europa, visto che attualmente su 11 partiti europei nessuno era guidato da un italiano e che mai nella storia un italiano è stato eletto presidente di uno dei principali partiti europei. Oggi non dovrebbe festeggiare soltanto la Destra italiana ma tutti coloro che si battono perchè l’Italia abbia maggiore peso in Europa”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari, responsabile nazionale del programma di FdI.