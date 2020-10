Bari. FdI: Cittadini in balìa della criminalità organizzata e Decaro tace, interrogazione a Lamorgese

“A Bari i residenti di interi quartieri sono letteralmente in balìa della malavita, nel completo e colpevole silenzio delle Istituzioni. Infatti da Carrassi fino al lungomare Nazario Sauro, San Girolamo, Japigia, Libertà e la spiaggia di Pane e pomodoro, continuano a ripetersi con inaudita frequenza episodi in cui in piena notte i cittadini vengono svegliati dalle esplosioni di fuochi d’artificio proprio in mezzo ai palazzi. Tali manifestazioni sono spesso da ricondurre alle attività dei clan della criminalità organizzata, che a volte festeggiano così l’uscita dal carcere di loro affiliati o il compleanno di singoli membri. Ci chiediamo come mai, nonostante i ripetuti appelli dei residenti al sindaco di Bari, Antonio Decaro ancora non abbia ritenuto opportuno e doveroso intervenire a tutela della pubblica sicurezza e contro ogni forma di illegalità. L’assenza di una presa di posizione appare ancor più grave dato il suo duplice ruolo di primo cittadino e Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. La lotta contro la criminalità deve essere patrimonio comune e chi tra gli amministratori non è in grado di assumere la responsabilità nel suo Comune, certamente non può essere idoneo a rappresentare la giusta guida di una Istituzione che deve fare dell’onestà e della garanzia di sicurezza per i cittadini una precondizione per la propria attività. Aspettando che Decaro si degni di intervenire, abbiamo chiesto al ministro dell’Interno Lamorgese, attraverso una puntuale interrogazione parlamentare, se sia informato dei fatti e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere in merito al fine di ristabilire l’ordine nella città”.

Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, e il deputato e coordinatore regionale Fdi Puglia, Marcello Gemmato.