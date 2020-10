Ciampino, Silvestroni: nuova sede per il partito e nuovi ingressi nel gruppo consiliare. Fratelli d’Italia cresce!

“Fratelli d’Italia è cresciuta in tutta la provincia di Roma e si struttura a Ciampino con energie importanti in consiglio Comunale. Ieri sera insieme agli onorevoli Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, e Marcello Gemmato, si è svolta l’inaugurazione della sede di FdI Ciampino dove abbiamo accolto il gruppo consiliare. Da oggi i consiglieri comunali Antonella Ricciardi, Federica D’Adamo, Stefano Grossi, si aggiungono a Giuliana Tersigni ed al capogruppo Alessio Notargiacomo. È nata una rappresentanza forte e coesa a supporto del sindaco Daniela Ballico e della giunta, che con spirito di servizio ha deciso di fare parte del progetto di Giorgia Meloni. Un lavoro, come sempre di squadra, con l’obiettivo di cambiare la città di Ciampino” così in una nota il deputato e Presidente provinciale romano di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

