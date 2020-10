Cybershaming, Pellegrino: Che cos’è e come tutelarsi

“Viviamo in una era sempre più digitale e social ed i primi ad essere affascinati da queste nuove tendenze sono ragazzi ed adolescenti, i quali molte volte possono cadere in trappole costruite ad arte per attirare i più fragili e renderli Vittime.

Una di queste è il cybershaming, fenomeno molto diffuso e poco conosciuto specialmente tra i minorenni, che espone foto di ragazze senza il loro consenso su gruppi whatsapp e canali telegram, con il fine di denigrarle, insultarle, deriderle, commentare con frasi squallide e minacciose ed invitare gli appartenenti del gruppo alla violenza, allo stupro ed all’omicidio.

Anche il Salento ha avuto purtroppo le sue vittime ed Azione Studentesca è stata la prima ad occuparsene ad aprile, quando in pieno lockdown, ha raccolto le testimonianze e le paure di alcune ragazze cadute nelle rete di queste menti perverse.

Al fine di prevenire queste situazioni, che segnano per sempre la vita di un’adolescente e che molte volte sono taciute per vergogna e perché non si conoscono bene gli strumenti di tutela, abbiamo organizzato una conferenza online, che sarà trasmessa sulla pagina https://www.facebook.com/FratelidItaliaDipartimentoVittime

e che analizzerà il fenomeno in tutte le sue sfaccettature.

Interverranno, infatti, l’avv. Caterina Biafora (penalista, esperta di Cybershaming e da sempre attiva nella difesa di Vittime di violenza), la psicologa Maria Pina Pesce (traumatologa ed esperta in temi di abuso) e Agnese Ricercato, che racconterà il suo percorso di ragazza che ha avuto il coraggio di denunciare.

Essere consapevoli di quello che può accadere e di come si può affrontare la situazione è la prima arma per difendersi.”

Lo dichiarano in una nota congiunta Cinzia Pellegrino, Coordinatore Nazionale del Dipartimento tutela vittime di Fratelli d’Italia, e Andrea Gaetani, Presidente di Azione Studentesca Lecce.