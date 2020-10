Roma, Rampelli: Chiusa Moschea abusiva grazie a Fratelli d’Italia

La moschea abusiva di Tor Pignattara a Roma è stata chiusa a seguito di un’interrogazione di FDI. Il Ministero dell’Interno si è attivato dopo la nostra denuncia sulle frasi pronunciate da un rappresentante della comunità islamica di via della Marranella dov’era presente appunto una moschea illegale. L’uomo, intervistato sul Giornale.it e ripreso poi da una trasmissione televisiva, aveva commentato l’azione dei rapitori di Silvia Romano, ‘Quali terroristi? Quella è gente che prega, i terroristi siete voi che lanciate le bombe sui bambini’. E altri disdicevoli commenti che esaltavano rapitori e terroristi. Ringraziamo le Forze dell’Ordine per la tempestiva attività svolta e chiediamo che la chiusura delle moschee abusive venga predisposta a tappeto perché intorno di creano vere e proprie zone franche di intolleranza, radicalismo, violenza sulle donne musulmane che non possono più essere tollerate. La vigilanza non deve seguire nostre denunce, ma precederle. L’allerta dei nostri servizi segreti dimostra che l’emergenza terroristica non è mai terminata e che il suo brodo di coltura è proprio rappresentato il degrado ambientale insieme al disagio economico e sociale ne rappresentano il detonatore, mentre le donne vengono costrette con atteggiamenti mafiosi a restare chiuse in casa, a uscire imprigionate nel burka o stazionare in spazi pubblici circondate da reti da pollaio. Tutto questo deve finire, non può stare in Italua chi non ne rispetta né la Costituzione né le leggi.