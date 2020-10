Influenza. Lollobrigida: Parole Zingaretti su provocazione sconcertanti, interrogazione FdI a Speranza

“Sconcertanti le parole del Presidente Zingaretti che dichiara che l’obbligatorietà vaccinale decisa dalla Regione Lazio e bocciata dal TAR era solo una semplice provocazione. Ammetterlo candidamente sostenendo di aver prodotto un provvedimento inutile oltre che inefficace, comporta l’ammissione di un danno all’erario per l’inutile procedimento dinanzi al TAR sul quale gli organismi e le istituzioni competenti non potranno tacere. Una condotta irresponsabile per la quale presenteremo interrogazioni in Regione e in Parlamento al ministro Speranza”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.