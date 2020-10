Coronavirus, Gemmato: Insoddisfatti da parole Speranza

Conte venga in Aula a riferire su stato emergenza

“Da parte di Fratelli d’Italia c’è grande insoddisfazione per le parole del ministro Speranza che è venuto in Aula a parlare di distanziamento sociale e igiene delle mani ma non della proroga dello stato d’emergenza. In aula venga a riferire il presidente Conte, diversamente parleremo di altro. Fratelli d’Italia voterà la sua mozione ma non quella della maggioranza”.

Così Marcello Gemmato, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula alla Camera durante le comunicazioni del ministro della Salute Speranza.