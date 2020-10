“Auguri di pronta guarigione a Massimo Giannini, direttore de La Stampa. Però, nel suo editoriale di oggi sulla sua esperienza sul Covid-19 non fa alcun accenno alla app Immuni. Non l’ha scaricata neppure lui, come gran parte degli esponenti di governo e maggioranza che invitano gli italiani a farlo?”.

Lo scrive su twitter il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari, responsabile nazionale del programma di FdI.