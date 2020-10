Dl sicurezza, Rampelli: In Italia più clandestini e meno legalità. Trafficanti di uomini in festa

“La modifica dei decreti sicurezza è uno schiaffo alla legalità e un rilancio delle attività di trafficanti di uomini, scafisti, criminali alla ricerca di nuova manovalanza irregolare, caporali e aziende maldestre che si cibano di lavoro nero, cooperative che si spartiscono i miliardi dell’accoglienza. Cancellazione delle multe milionarie per le Ong, stop alla confisca delle navi, ritorno al meccanismo disumano della fasulla ‘protezione umanitaria’, tempi più brevi per ottenere la cittadinanza italiana. Clandestini… benvenuti in Italia, il Giano bifronte Conte dopo aver chiuso le porte due anni fa spalanca oggi i portoni sotto ricatto del Pd”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.