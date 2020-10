Maltempo, Ferro: Ministro Costa venga in aula a riferire

“Fratelli d’Italia esprime la sua vicinanza alle regioni del nord ovest colpite in queste ore dal maltempo ed il sincero cordoglio per le vittime. Un ringraziamento va agli uomini e alle donne dei soccorsi e agli amministratori locali lasciati spesso troppo soli. Non è la prima volta che la politica si riempie la bocca di buoni proposti. Serve una risposta credibile: il ministro Costa venga in aula a riferire sul dissesto idrogeologico. Con fermezza chiediamo una politica che tuteli i cittadini affinché simili tragedie non si ripetano più”.

Così Wanda Ferro, deputato d Fratelli d’Italia intervenendo in Aula alla Camera