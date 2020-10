Aborto. De Carlo: Circolare Piemonte è scelta di buon senso. Proporremo anche in Veneto adozione analoghe linee guida

“Plaudo alla circolare emanata dalla Regione Piemonte in materia di aborto farmacologico: una proposta di buonsenso portata avanti con convinzione e competenza da Fratelli d’Italia, ed in particolare dall’Assessore Maurizio Marrone”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, Coordinatore regionale di FdI in Veneto, commentando la circolare di indirizzo della Giunta regionale del Piemonte con la quale si prevede il divieto di aborto farmacologico direttamente nei consultori ed il potenziamento dell’attività degli sportelli informativi a sostegno della maternità. “Fratelli d’Italia si schiera ancora una volta in favore della famiglia e della vita, e torna a contestare le nuove linee guida ministeriali del ministro Speranza, che banalizzano l’aborto in una pratica ‘fai da te’ ed espongono le donne a gravi rischi per la salute” continua il senatore di FdI.

“Non appena saranno proclamati gli eletti in Consiglio regionale e nominata la Giunta, proporremo come Fratelli d’Italia l’adozione di analoghe linee guida anche in Veneto, per rimediare in sede regionale alla mancanza di buonsenso di questo governo”, conclude il senatore De Carlo.