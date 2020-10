Covid, Lollobrigida: Maggioranza boccia nostra richiesta di garantire diritto studio e continuità didattica

“Molto grave la bocciatura da parte della maggioranza della richiesta di Fratelli d’Italia e del centrodestra di impegnare il Governo a rivedere, in maniera univoca e inequivocabile, le linee guida relative all’isolamento delle classi o degli alunni in caso di un sospetto contagio. Le scuole, a tre settimane dalla riapertura, sono ancora nel caos e ciò a causa anche della scarsa chiarezza delle indicazioni sui protocolli da adottare. Per Fratelli d’Italia garantire il diritto allo studio e alla continuità didattica è una assoluta priorità, per questo avevamo inserito nella risoluzione del centrodestra un punto specifico sul tema chiedendo che fosse votato dall’Aula separatamente dal resto del dispositivo. Purtroppo, ancora una volta, la maggioranza ha preferito ignorare una proposta di buon senso che avrebbe aiutato le tante famiglie italiane lasciate sole a gestire, per lo più subendola, una simile disorganizzazione”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.