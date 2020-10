Immigrazione, Delmastro: Per Lamorgese priorità forze ordine o accoglienza delinquenti

Rivolta ad Agrigento per festeggiare improvvide novità governo?

“Anche oggi bollettino di guerra da un centro di accoglienza: ad Agrigento, 65 migranti hanno aggredito le Forze dell’ordine con estintori, reti dei letti, parti di finestre mandate in frantumi e pietre. Non sono mancati incendi dolosi e si contano tre poliziotti feriti. Avranno festeggiato le improvvide novità in tema di accoglienza del Governo? Sono queste le risorse che devono essere tutelate? Il Ministro degli Interni è ancora convinto della necessità di allargare le maglie della accoglienza per tutelare questi delinquenti o, per sbaglio, ritiene che la priorità debba essere difendere uomini e donne in divisa lasciati soli a fronteggiare immigrati clandestini che sempre più spesso assumono condotte delinquenziali confidando nell’impunità?”

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.