“Il presidente Conte prorogherà l’emergenza sanitaria fino al 31 gennaio senza alcun confronto parlamentare. Fratelli d’Italia aveva chiesto la massima trasparenza per far conoscere al popolo italiano le ragioni per le quali per tre mesi dovranno stare in una situazione unica in Europa. È un atteggiamento arrogante e intollerabile”.

Lo ha dichiarato al Tg1 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.