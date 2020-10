Minacce a sindaco FdI nel Maceratese, Meloni: Grazie ad inquirenti e forze ordine per aver fatto luce sul caso

«Sono due “elementi politicamente orientati a sinistra” gli autori del volantino intimidatorio indirizzato al sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini. Dopo il ritrovamento gli inquirenti e le forze dell’ordine si sono subito mobilitati per fare luce sul caso. Oggi i responsabili sono stati denunciati. A nome mio e di Fratelli d’Italia rivolgo un sentito grazie al questore di Macerata, Antonio Pignataro, al procuratore della Repubblica, Giovanni Giorgio, al vicequestore Maria Nicoletta Pascucci, che dirige la Digos, e a tutti gli uomini e le donne che si sono adoperati per non lasciare impunito questo gesto minatorio e violento».

È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.