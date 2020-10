Willy. Fazzolari: medaglia d’oro rafforza amicizia Italia – Capo Verde

“A nome della Sezione parlamentare di Amicizia Italia Africa occidentale ringrazio il presidente della Repubblica Mattarella per aver conferito a Willy Montero Duarte, cittadino italiano la cui famiglia è originaria della Repubblica di Capo Verde, la medaglia d’oro al Valor Civile per il coraggio dimostrato nell’aiutare un amico in pericolo, gesto che ha pagato con la vita. Certamente questo importante riconoscimento contribuirà a rafforzare i rapporti di amicizia tra l’Italia e la Repubblica di Capo Verde”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari, presidente della Sezione di Amicizia Italia – Africa occidentale istituita nell’ambito dell’Unione Interparlamentare di cui fanno parte parlamentari di tutte le forze politiche e che comprende 13 Stati dell’Africa occidentale tra cui la Repubblica di Capo Verde.