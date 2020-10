Marche, Prisco: Importante la lettera a Mattarella di Acquaroli, la ricostruzione è una nostra priorità

“Il Presidente delle Marche Francesco Acquaroli ha inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella una lettera per evidenziare lo stato di crisi nel quale ancora versano i territori terremotati, con una particolare attenzione alle città marchigiane rimaste ferme al sisma di quattro anni fa. Si tratta di un gesto importante e non solo simbolico: è il primo passo per avviare una vera ricostruzione, tema che da sempre è tra le priorità di Fratelli d’Italia. Siamo pronti e disponibili per ricostruire davvero le Marche, collaborando con tutti gli organi istituzionali, animati dalla volontà di far ripartire questo territorio”. Questo quanto afferma On. Emanuele Prisco, Commissario regionale di Fratelli d’Italia.

