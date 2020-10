Coronavirus, Silvestroni: Drive In al collasso, Zingaretti è un fantasma

“Con questa organizzazione voluta dall’assessore D’Amato e dal fantasma di Zingaretti nella regione Lazio i Drive In sono al collasso. Il virus è diffuso sul territorio ed è cruciale bloccare i contatti per tempo, ma non può bastare il sacrificio dei medici e del personale sanitario soprattutto quello di Genzano che prova a garantire le prestazioni con prolungamento volontario dei turni.

Nei drive in la situazione è assurda, la richiesta è decuplicata e il personale è sempre lo stesso e i Kit scarseggiano. Grazie ai medici e al personale sanitario che continuano nonostante Zingaretti all’indispensabile opera di tracciamento dei contatti ma adesso che si è tutto ingolfato dalla regione Lazio servono soluzioni immediate e concrete” così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.