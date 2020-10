“Turismo in ginocchio, scuola nel caos, milioni di posti di lavoro in pericolo. Eppure i rischi erano noti e il Governo in questi mesi ha perso tempo rifiutando qualsiasi dialogo con le opposizioni. Oggi non hanno risposte utili e minacciano chiusure indiscriminate. Così non se ne parla, sarebbe un disastro”.

Lo ha detto ai microfoni del Tg1 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.