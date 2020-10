Immigrazione, Varchi: Sbarchi dimostrano fallimenti di Lamorgese e Di Maio

“Il governo la smetta di assistere inerme e cominci a porre un freno ai continui sbarchi di immigrati clandestini, ben milleduecento negli ultimi dieci giorni nella sola isola di Lampedusa. I lampedusani sono allo stremo. L’economia dell’isola, già messa a dura prova dall’emergenza Covid 19 che ha sottratto turismo italiano ed estero, continua a subire colpi con l’arrivo di centinaia e centinaia di immigrati, con conseguenze molto serie anche per la salute pubblica. I viaggi in Tunisia dei ministri Di Maio e Lamorgese sono stati dei fallimenti, così come gli 11 milioni di euro dati al governo tunisino perché arginasse le partenze. Occorre un governo forte e Conte e il suo esecutivo stanno dimostrando tutta la loro incapacità nel gestire i flussi migratori. L’unica soluzione era e resta il blocco navale proposto da Fratelli d’Italia. Il resto sono palliativi che non fermeranno i trafficanti di esseri umani e le morti in mare. Preoccupa molto la totale sottovalutazione del rischio sicurezza rappresentato dai soggetti per lo piu pregiudicati che arrivano dalle coste tunisine, come giustamente rilevato e denunciato anche dal Procuratore di Agrigento già molte settimane fa”.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.