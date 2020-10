Covid. Lollobrigida: Chiederemo immediata calendarizzazione comunicazioni Conte in aula

“Prendiamo atto che il presidente della Camera Roberto Fico ha accolto la richiesta del gruppo di Fratelli d’Italia e di tutto il centrodestra di ascoltare in quest’Aula il premier Conte affinché possa chiarire al più presto, in maniera certa e inequivocabile, i contenuti del Dpcm varato nella notte. Ancora una volta abbiamo dovuto alzare la voce e gridare tutto il nostro sdegno per ottenere un atto che invece è dovuto sia nei confronti dei cittadini italiani sia dei parlamentari che li rappresentano. Chiederemo l’immediata calendarizzazione delle comunicazioni del presidente Conte affinché si faccia subito chiarezza sulle nuove misure adottate dal Governo. Gli italiani non meritano tutta questa confusione e pressappochismo”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla camera, Francesco Lollobrigida.