Covid, Montaruli: Da dpcm colpo letale a lavoratori settore eventi

“Le restrizioni alle cerimonie previste dal nuovo Dpcm sono un colpo letale ad aziende e lavoratori del settore eventi. Fratelli d’Italia chiede di consentire le cerimonie già programmate con le dovute regole di sicurezza e prevenzione e prevedere aiuti sul mancato incasso dell’intero anno. Se il governo non ci ascolta migliaia di italiani rimarranno senza un minimo di respiro. Le cerimonie riprogrammate in questo autunno dovevano essere una boccata di ossigeno ma con la nuova misura ci saranno nuove disdette e perdite irrecuperabili. E’ assurdo prevedere restrizioni senza calcolare il danno che subiranno gli operatori del settore e senza prevedere un minimo di supporto. Non si tratta di un vezzo ma di un’emergenza economica che rischia di fare ancora più male del virus”.

Lo dichiara Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia.