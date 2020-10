Difesa, FdI: In Commissione difesa voto contrario al Nadef

Pochi fondi e nessuna tutela per Forze armate e Forze dell’ordine

“In commissione Difesa Fratelli d’Italia ha votato contro il parere alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 perché, ancora una volta, la Difesa e le Forze Armate ricevono pochi fondi a fronte del grande impegno profuso in questo 2020 e nell’esperienza Covid-19. Addirittura, si mascherano maldestramente le cifre riportando 0,2 miliardi anziché 200 milioni di euro che, a fronte della grande potenza di fuoco annunciata del Presidente Conte e i miliardi utilizzati per scostamento e bonus a pioggia, stridono e fanno capire la poca considerazione di Conte e Gualtieri verso il Ministro Guerini ma, soprattutto, verso i nostri militari. Aerospazio, valorizzazione del patrimonio immobiliare e distretti energetici: tutti temi importanti, ma dove sono i soldi per il contratto dei nostri militari, per la sanità militare e per estendere e realizzare il progetto ambizioso di ‘Caserme Verdi’? Le recenti audizioni hanno raccontato come i Carabinieri siano stati lasciati soli. Le parole sono tante, i soldi sempre meno, ma per il bonus bici e per i monopattini sono stati subito stanziati. Qualcosa non ci quadra”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia in commissione Difesa, Salvatore Deidda, Wanda Ferro e Davide Galantino.