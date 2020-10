Morte David Rossi, Rizzetto: Commissione inchiesta lavorerà per fare giustizia

“Oggi il testo della proposta d’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi è stato esaminato a commissioni riunite Finanze e Giustizia della Camera. Entro domani sarà presentato un limitato numero di emendamenti e poi si prosegue per l’esame in Aula. La volontà di procedere in modo celere sarà consentita anche dalla composizione monocamerale della commissione, con 20 deputati, nominati dal Presidente della Camera, Roberto Fico, che assicurerà la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. In passato, troppe commissioni d’inchiesta attivate non hanno portato risultati. Questa lavorerà concretamente e con il massimo scrupolo per fare giustizia e chiarire le vicende legate alla morte di David”.

È quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, primo firmatario della proposta di istituzione di una commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi.