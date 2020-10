Torino, Montaruli: Appendino apre strada ad alleanza M5s e PD

“Il cambiamento invocato da Appendino si chiama collasso, quello a cui lei ci ha condannato e che auguriamo Torino si lasci alle spalle. Basta pantomime, la verità è che il sindaco Appendino non si ricandida perché questa è l’unica strada possibile per tentare un’alleanza tra Pd e Cinque stelle anche sotto la Mole che altrimenti sarebbe impossibile. Il sindaco ha perso un’altra occasione per far una doverosa autocritica, il bilancio per la città dopo la sua inesperienza è drammatico. I torinesi sono rimasti illusi e delusi dai Cinque stelle “cadenti” e questa è l’ora del riscatto di una città che non merita improvvisazione ed incompetenza”.

Lo dichiara Augusta Montaruli, parlamentare di Fratelli d’Italia.