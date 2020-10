Migranti, Cirielli: Lamorgese deve intervenire, in pericolo salute e sicurezza degli italiani

“Il problema della fuga e delle rivolte dei migranti nei centri di accoglienza è molto serio, ma il Governo Pd-M5S continua a fare finta di nulla. Occorre il pugno di ferro”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e presidente della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Dopo i casi – solo per citarne alcuni – di Agrigento, Palinuro, Milano, un altro episodio da condannare si è verificato a Terzigno (Napoli), dove una ventina di stranieri in isolamento domiciliare dopo l’emersione di alcuni casi di Covid-19, hanno violato la quarantena e sono scappati verso i Comuni limitrofi. Fortunatamente sono stati rintracciati e bloccati poco dopo dalle Forze dell’Ordine. Ma si può continuare a mettere in pericolo la sicurezza e la salute degli italiani in questo modo? E’ urgente un cambio di passo da parte del Governo giallorosso. Per questo – annuncia Cirielli – presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese su quanto accaduto a Terzigno e su ciò che si sta verificando, ormai ogni giorno, nei centri di accoglienza presenti in molte regioni. Subito il blocco navale, proposto più volte da Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni, per fermare l’immigrazione clandestina e ripristinare la legalità e la sicurezza nella nostra Patria, che non può assolutamente diventare, come vogliono Pd e M5S, il più grande centro profughi del mondo” conclude Cirielli.

Condividi