Coronavirus. Iannone: Campania sfonda i 1000 contagi giornalieri, De Luca ha dormito per mesi

“Da settimane ripetiamo che De Luca non ha alcuna strategia per combattere la diffusione dei contagi. Per mesi De Luca ha dormito e questo è il risultato. Aveva detto che raggiungendo i 1000 contagi giornalieri la situazione sarebbe stata fuori controllo ed oggi sono stati sforati i 1100 casi di positività. Un disastro che era facile prevedere guardando a tutto quello che la Regione non fa: per tenere aperte le attività era necessaria una organizzazione che manca completamente. De Luca ha impiegato il tempo per dare colpe ai cittadini e alle Forze dell’Ordine invece di potenziare la Sanità, di istituire i drive in per fare migliaia di tamponi rapidi, avere pronti reparti Covid che arrivano alla ribalta della cronaca soltanto per le inchieste. Giungeremo ad una nuova chiusura? La responsabilità è soltanto di De Luca”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di FdI in Campania.