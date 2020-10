Marche, Lollobrigida: Buon lavoro a giunta Acquaroli. In bocca al lupo ai nostri Baldelli e Castelli

“Buon lavoro al presidente delle Marche Francesco Acquaroli e a tutta la sua Giunta. Un particolare in bocca al lupo ai neoassessori regionali di Fratelli d’Italia: Francesco Baldelli e Guido Castelli che, rispettivamente, guideranno gli assessorati alle Infrastrutture e al Bilancio. Due deleghe nevralgiche per far ripartire questa splendida Regione, colpita duramente dal terremoto del 2016. Passione, radicamento sul territorio e coerenza saranno il loro valore aggiunto in questa nuovo impegno politico”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.