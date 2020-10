Scuola, FdI: Concorso docenti non è indispensabile, ministro Azzolina lo rinvii.  

“La maggioranza giallorossa ha bocciato lunedi un odg di Fratelli d’Italia che chiedeva il rinvio del concorso straordinario per docenti e oggi molte voci della stessa alleanza di governo ne auspicano il posticipo. È da incoscienti perseverare come sta facendo il ministro Azzolina in un momento nel quale, l’emergenza epidemiologica è ritornata a livelli di guardia. La Regione Campania ha chiuso le scuole, in molte regioni sono ritornate le zone rosse, la capienza massima dei mezzi pubblici è all’80% e c’è lo spettro di un nuovo catastrofico lockdown. Il ministro dell’Istruzione deve guardare in faccia la realtà: il concorso è da rinviare. Costringere a spostarsi e stipare nelle aule delle università, migliaia di concorrenti è altamente rischioso. Per il ministro questo non è assembramento?”

Così i deputati di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti, rispettivamente responsabile scuola del dipartimento Istruzione di Fdi e vicepresidente commissione Cultura.