Turismo, Zucconi: Per ripartenza manca volontà politica non i fondi

“Dall’ultima seduta in commissione Attività produttive dove si è tornati ad affrontare in sede referente la mia pdl sul turismo, Fratelli d’Italia esce ancora più convinta che non ci sia la volontà politica né della maggioranza né del Governo stesso di far ripartire la nostra Nazione puntando in maniera seria sul rilancio e sulla promozione del turismo che è uno dei settori più redditizi della nostra economia. A coloro che mi rimproverano di non aver inserito le congrue coperture per molte delle misure presenti, rispondo che la cosa non corrisponde a verità in quanto le stesse sono state debitamente inserite nella parte finale della proposta di legge in questione e calcolate in modo corretto. Attualmente nelle casse dello Stato ci sono oltre 84 miliardi di euro già stanziati per diverse misure che però non vengono spesi perché il governo non è in grado di farlo, e allora non può esserci un problema di fondi. Forse il problema è solo di una volontà politica che manca”.

Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FdI in commissione Attività produttive, commercio e turismo.