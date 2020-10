Voto 18enni, FdI: Inaccettabile rinvio voluto da maggioranza spaccata

Fdi continuerà battaglia per abbassamento eta’ elettorato attivo e passivo

“E’ inaccettabile il rinvio della riforma sul voto ai 18enni avvenuto per motivi politici interni ad una maggioranza spaccata . Prima si impongono tappe forzate, poi non avendo i numeri in Aula per approvare un provvedimento comunque zoppo, si rinvia sine die questa importante riforma. L’abbassamento dell’età sia per l’elettorato attivo che per quello passivo è una storica battaglia di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia che continueranno a battersi affinché i giovani non vengano più inspiegabilmente esclusi da importanti scelte che incideranno sul loro futuro come e’ accaduto anche per la riforma pensionistica”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia ed Emanuele Prisco, capogruppo Fdi in commissione Affari costituzionali.