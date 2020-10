Covid. Lollobrigida: Palestre e imprese sportive perseguitate per manifesta incapacità Governo

“Il Governo ha dato un ultimatum di sette giorni alle palestre per adeguarsi a misure che non sono state ufficialmente comunicate da nessuno e il ministro Spadafora annuncia che venerdì verrà pubblicato un più rigido protocollo attuativo. Riducendo di fatto la possibilità di adeguarsi a sabato e domenica. Perseguitare le imprese sportive e i centri sportivi, senza dati sugli eventuali rischi a frequentarli, è un ulteriore segno di cialtroneria e manifesta incapacità di capire che cosa sia davvero utile fare. È utile ricordare che sono stati i primi ad adeguarsi a protocolli ministeriali, federali e regionali. Conte colpisce alla cieca per giustificare mesi di immobilismo dedicati agli assetti di potere e ai litigi della sua improbabile maggioranza. L’Italia e gli italiani non meritano tutto questo”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.