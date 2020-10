Pensioni, Rizzetto: Governo intervenga su casse previdenziali professionisti

Vigili per garantire pensione a iscritti

“Risulta che le Casse dei professionisti registrano un ammanco totale di ben 4,6 miliardi di euro di contributi non versati dagli iscritti. Ciò significa che queste persone, tra ragionieri, avvocati, architetti e ingegneri, ma non solo, se non rientrano nei pagamenti rischiano di perdere quanto versato e non ottenere l’assegno pensionistico. E questo non possiamo permetterlo. Si tratta una situazione insostenibile che va risolta una volta per tutte, altrimenti non potrà che peggiorare con l’avvento della crisi retributiva che ha portato il Covid. Chiediamo al Ministro dell’Economia Gualtieri e al Ministro del Lavoro Catalfo, che sono tenuti a vigilare sulle Casse di previdenza, di favorire ogni iniziativa volta ad agevolare il rientro per gli iscritti rispetto ai contributi mancanti. Inoltre, sollecitiamo una stretta vigilanza sulla corretta gestione dei flussi finanziari di questi enti che deve essere sempre trasparente”.

È quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, capogruppo della commissione Lavoro alla Camera.