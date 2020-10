Tutela vittime, Pellegrino: Tutelare nostri poliziotti è un dovere

“Il Dipartimento tutela Vittime di Fratelli d’Italia accoglie l’invito del SAP e di tutte le organizzazioni sindacali di polizia che oggi saranno in piazza a Roma – dichiara Cinzia Pellegrino, Coordinatore nazionale del Dipartimento tutela Vittime di FdI – per chiedere più tutele per gli agenti e mezzi adeguati ad un efficace contrasto del crimine.

E’ doveroso dare sostegno alle nostre Forze dell’Ordine che, tra procedimenti penali che perpetrano ingiustizie dando ragione ai criminali e proposte di leggi assurde che vorrebbero dichiararli torturatori di Stato, rischiano di non avere il giusto riconoscimento da parte della collettività dei loro meriti e sforzi.

Infine, tutelare chi ci tutela è anche esso un dovere, perché non possiamo più tollerare che i nostri poliziotti siano quotidianamente aggrediti da criminali che non verranno mai puniti.“

