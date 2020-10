Lavoro, Donzelli: Forze dell’ordine aggredite sottoposte a mattanza: ora basta

“L’aggressione con calci, pugni e l’inseguimento con bastoni nei confronti di carabinieri e polizia municipale, avvenuta la scorsa notte a Livorno, è un episodio intollerabile e gravissimo: esprimiamo solidarietà incondizionata alle forze dell’ordine e chiediamo che i responsabili siano tutti identificati e perseguiti. Oggi, in particolare durante questa emergenza sanitaria, da parte del governo e delle istituzioni locali stiamo assistendo ad una gestione grottesca dell’ordine pubblico e dei controlli delle misure per il rispetto delle norme anti-contagio. Le istituzioni si sveglino: è l’ora di smetterla di sottoporre i nostri uomini in divisa, senza dotazioni e strumenti per intervenire, a questa costante mattanza: ora basta”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli.

“Da lungo tempo si è consentito a delinquenti di ogni genere di spadroneggiare nelle città impuniti: – sottolinea Donzelli – le forze dell’ordine, in questi anni fortemente depotenziate, vengono mandate completamente allo sbaraglio. E’ ingeneroso ed umiliante per i nostri uomini in divisa che lo Stato li sottoponga ancora a nuovi rischi: non è accettabile che ciò avvenga oggi anche per il controllo del rispetto di regole poco chiare, che cambiano ogni settimana. Uno Stato che si possa definire tale deve fissare norme certe e saperle far rispettare, per garantire i cittadini nella difficile situazione in cui siamo. Le istituzioni, a partire dal governo nazionale, – conclude Donzelli – assumano provvedimenti urgenti per evitare la deriva”.